FC Barcelone - Mercato : la cote d'une cible de Deco ne cesse de grimper

Le journaliste turc Ekrem Konur, spécialiste des transferts, soutient que le FC Barcelone s'intéresse de plus en plus à Arthur Vermeeren, le milieu belge d'Antwerp. A 18 ans, Vermeeren dispute la C1 cette saison avec son club, champion de Belgique. Il a délivré 2 passes décisives lors des trois premières journées de C1 et est lié avec le Royal Antwerp jusqu'en 2026.

Vermeeren (Antwerp) est aussi dans le viseur de City, Arsenal et Tottenham

Un début de campagne européenne qui lui vaut d'être également suivi par Manchester City, Arsenal et Tottenham, tous "dans la course pour le signer", selon Konur. A suivre...

🚨Barcelona, Manchester City, Tottenham and Arsenal are race to sign Royal Antwerp's 18-year-old Belgian midfielder Arthur Vermeeren. 🇧🇪 https://t.co/nICXHwEoW6 pic.twitter.com/wV9sYSeAwA — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 3, 2023

