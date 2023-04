FC Barcelone - Mercato : la première recrue estivale a signé !

Le mercato d’été du Barça devrait déjà s’activer, avec une officialisation imminente. En effet, selon l’insider Nicolo Schira, Inigo Martinez devrait signer au Barça jusqu’en 2025, en agent libre. Cela devrait ainsi permettre de ne pas dépenser outre-mesure pour l’excellent défenseur central formé à la Sociedad, et épanoui chez le rival bilbayen depuis cinq ans désormais.

Avec cette première signature anticipée, le FC Barcelone entame le début d’un mercato qui devrait principalement s’inscrire dans cette lignée de recrues libres, ou à prix moindre, puisque les finances du club espagnol sont en énorme difficulté. On imagine tout de même les Barcelonais frapper au moins un grand coup sur le marché, mais il faudra probablement vendre pour cela.

🔜 Done Deal and confirmed! Inigo #Martinez to #Barça as a free agent from July. Contract until 2025. #transfers #FCB https://t.co/2m3yaoXyAH