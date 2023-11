FC Barcelone - Mercato : Laporta craque et fait une folie pour João Félix !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Prêté cette saison sans option d'achat au FC Barcelone par l'Atlético Madrid, João Félix ne sait pas de quoi son avenir sera fait, comme il l'a confié ce mercredi. Du côté du Barça en tout cas, on aurait déjà pris sa décision pour l'attaquant portugais : on voudrait le garder.

Le Barça a déjà fait une offre à l'Atlético pour João Félix !

D'après le journaliste espagnol d'El Chiringuito TV, Pipi Estrada, le président des Blaugrana, Joan Laporta, serait obsédé par l'ancien joueur de Chelsea et offrirait déjà 40 millions d'euros plus un joueur à l'Atlético Madrid pour le recruter définitivement. "Au vu de l'évolution des choses, je vois João Félix au Barça la saison prochaine. Joan Laporta est obsédé par lui. Laporta et Miguel Ángel Gil Marín (directeur général des Colchoneros) ont parlé de João Félix, le Barça le veut, mais l'Atlético ne descend pas en dessous des 80 millions d'euros. Laporta offre 40 millions d'euros et un joueur."

🚨 "LAPORTA y GIL MARIN han hablado por JOAO FÉLIX, el BARÇA lo QUIERE, pero el ATLETI NO baja de 80M€".



💰 "LAPORTA ofrece 40M€ y un jugador".#PIPILDORA de #PipiEstrada en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/YNIoeG6ih9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2023

