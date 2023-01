FC Barcelone - Mercato : le Barça aurait bouclé l’arrivée d’une star

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Ilker Gündogan est très surveillé par de nombreux clubs européens. Comme révélé plus tôt dans la semaine, le Barça étudie la possibilité de faire venir l’international allemand en Catalogne la saison prochaine. Selon El Chiringuito, l’opération est déjà conclue. Le joueur des Citizens arriverait donc au FC Barcelone l'été probablement accompagné d’un certain, Yannick Carrasco, comme cela a été annoncé dans la journée.

À suivre.

