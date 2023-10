FC Barcelone - Mercato : le nouveau Messi a mis un stop monumental au PSG

Meilleure équipe du Brésil depuis quelques années, Palmeiras a un centre de formation hyper performant. Hélas pour le club de Sao Paulo, il n'a pas beaucoup de temps pour profiter de ses meilleures pépites. Ainsi, son jeune attaquant Endrick s'est déjà engagé avec le Real Madrid, qu'il rejoindra à sa majorité, à l'été 2024. Dans ses équipes de jeunes, un joueur attire particulièrement l'attention : Estevao Willian, ailier droit de 17 ans dont le surnom "Messinho" (le petit Messi) dit tout de son style de jeu et de son talent.

Mundo Deportivo explique que la nuit dernière, Willian a encore réalisé un festival avec les U17 de Palmeiras face à ceux de Fluminense, avec deux buts et deux passes décisives lors d'une victoire 4-2. Le PSG a flairé la bonne affaire et proposé 50 M€ au Verde pour son joyau. Sauf que Estevao Willian ne rêve que d'aller au Barça, pour marcher sur les traces de son idole Messi. Il a donc repoussé l'offre parisienne et va attendre sagement sa majorité pour s'engager avec le Barça.

🚨🎖| Estevão Willian 'Messinho' continues to be on Barça's radar. Deco likes him a lot. The player, as revealed by himself in an interview, dreams of playing for Barcelona. [@RogerTorello] #fcblive 🇧🇷 pic.twitter.com/R2BD21b5CX