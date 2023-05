FC Barcelone - Mercato : une autre arrivée que celle de Messi sème la zizanie au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pas le premier et certainement pas le dernier. Le nom d'Ilkay Gundogan revient ainsi souvent au sein du mercato estival du FC Barcelone. En cause, son talent, bien entendu, mais surtout le fait que le milieu de terrain soit en fin de contrat avec Manchester City au mois de juin prochain. Dès lors, le Barça, comme d'autres clubs, flaire la bonne affaire.

Sauf que selon Sport, le quotidien catalan, plusieurs membres de la direction catalane tiquent sur ses émoluments ainsi que sur son âge. Et ce serait pout cette double raison que Gundogan, 32 ans, n'aurait pas encore donné son accord ferme et définitif au club. On devine également que les problèmes financiers du Barça fassent bloquer le dossier...