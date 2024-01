FC Barcelone Mercato : une pépite anglaise très courtisée dans le viseur ?

La piste peut paraître surprenante car le joueur n'a pas de grosses références. L'info est signée Ekrem Konur, le journaliste turc, souvent bien informé en matière de Mercato.

Ce dernier croit savoir que le Barça a couché sur ses tablettes le nom de Liam Brazier, un milieu anglais de 17 ans. Le joueur évolue à Port Vale, en D3 anglaise, où il n'a disputé que trois bouts de matches cette saison. Manchester City, Manchester United, Arsenal et Liverpool tenteraient aussi de l'enrôler. A suivre...

💥💣❗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚫⚪ #PVFC❗

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool and Barcelona are vying to sign Port Vale's 17-year-old English player Liam Brazier. pic.twitter.com/QwKxM12DdK