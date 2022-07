FC Barcelone - Mercato : le Barça prêt à griller le PSG et l’OM pour Skriniar et Saliba ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Laporta l'a annoncé, le mercato de folie du FC Barcelone n'est pas encore terminé. L'attaque a été rénovée, le milieu amélioré, mais certaines pièces manquent en défense et la priorité s'appelle Jules Kounde. La lutte étant plus que féroce avec Chelsea pour l'international français, on apprend aujourd'hui par l'intermédiaire de l'insider Gerard Romero que Mateu Alemany, Xavi et Joan Laporta auraient prévu l'éventualité que l'ancien Bordelais échappe aux Blaugranas et ont un plan B.

La shortlist de Xavi avec Saliba et Skriniar !

Si Kounde échappe au FC Barcelone, plusieurs noms ont été cochés par le coach et validés par le board. On y retrouve le colosse de l'Inter, Milan Skriniar, 27 ans, un an de contrat, cible numéro 1 du PSG depuis plusieurs mois mais dont les négociations n'ont toujours pas abouti. Son prix est estimé à quelques millions de plus que Kounde soit une soixantaine. Figure également dans cette liste William Saliba, qui menace de quitter les Gunners si Arteta n'en fait pas un titulaire, et qui sort d'une excellente saison où il s'est imposé comme le patron de l'OM et a découvert l'Équipe de France.

Jeune et rapide : le profil qui plaît à Xavi

Dans la lignée de William Saliba, le Barça cible deux autres défenseurs qui ont la similitude avec le français d'être jeune, puissant, rapide et fin techniquement. Le Croate Josko Gvardiol notamment, qui a cartonné dans la défense à trois du RB Lepizig cette année à 20 ans seulement ou Roger Ibanez de la Roma, âgé de 22 ans sont également surveillés. Dans un autre registre, Inigo Martinez, l'iconique défenseur de la Real Sociedad recruté pour plus de 30 millions par Bilbao plaît aussi à Xavi et est plus expérimenté (31 ans).