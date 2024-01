FC Barcelone - Mercato : le Barça envoie un signal positif à l'OL pour Lenglet mais...

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone compte vendre plusieurs joueurs pour renflouer ses caisses et Clément Lenglet en fait partie. Prêté à Aston Villa, le défenseur joue peu en Angleterre et plusieurs clubs pensent à lui, notamment l'OL, le Bayern Munich et l'AC Milan.

Emery veut le garder

Mais selon Sport, le Barça s'agace de la situation et voudrait vendre définitivement l'ancien Nancéen. Car Clément Lenglet, même s'il joue peu à Aston Villa et qu'il déçoit, la plupart du temps, comme récemment à Manchester United (2-3), ne devrait pas quitter les Villans. Unai Emery souhaite en effet qu'il reste. L'Espagnol ne veut pas entendre parler d'une fin anticipée de son prêt.

