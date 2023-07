FC Barcelone, OL – Mercato : Umtiti quitte officiellement le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Samuel Umtiti n’est plus un joueur du FC Barcelone. Ce vendredi soir, le club catalan a annoncé la rupture du contrat du Champion du Monde 2018. "Le FC Barcelone exprime sa gratitude à Umtiti et lui souhaite chance et succès pour l'avenir", a déclaré le club catalan dans un bref communiqué. Le défenseur français met fin à sept années au FC Barcelone, bien qu'il ait été prêté la saison dernière à Lecce où il a performé.

L’OL sur le coup ?

Les rumeurs d’un retour de Samuel Umtiti à l’OL ne datent pas d’hier. Formé et révélé à Lyon. Le Français est un des chouchous des supporteurs qui aimeraient le revoir à l’œuvre sous le maillot des Gones. Un retour qui ferait plaisir à de nombreux cadres du vestiaire lyonnais dont un certain Alexandre Lacazette.

« Ce serait un rêve, Il a prouvé qu’il était de retour et que son corps le suivait. Tant mieux pour moi et le club s’il revient à Lyon. Je ne sais pas à qui parler pour l’instant (pour échanger sur un potentiel retour), mais on essaiera. (…) Dernièrement, on en parlait, et j’aimerais vraiment rejouer avec lui avant la fin de ma carrière » avait commenté en mai dernier le buteur de l’OL en conférence de presse.

🤝 Accord trouvé pour la résiliation de contrat de Samuel Umtitihttps://t.co/eODcNk2Jus — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 30, 2023

