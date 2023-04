FC Barcelone, PSG - Mercato : Busquets convaincu de prolonger par... Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On le sait, le FC Barcelone a fait de la prolongation de Sergio Busquets une priorité. La sentinelle de 34 ans est en fin de contrat en juin et on a vu à Vallecas mercredi soir qu'elle était irremplaçable, que ce soit dans la construction du jeu ou dans la destruction des actions adverses. Le souci, c'est que les dirigeants demandent à leur joueur une grosse diminution salariale, alors que celui-ci à des offres très lucratives d'Arabie Saoudite et des Etats-Unis. Mais Sport annonce une bonne nouvelle...