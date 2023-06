FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi plus proche que jamais de l'Inter Miami !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ça sent de plus en plus mauvais pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone ! Le club catalan est dans l'attente de la réponse de la Liga concernant sa capacité financière à accueillir son idole. Il fait tout ce qu'il peut pour vendre des joueurs et libérer de la masse salariale, comme il l'a fait en annonçant les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba. Mais plus le temps passe, plus le champion du monde se rapproche de... l'Inter Miami !