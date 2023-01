FC Barcelone, PSG - Mercato : Pep Guardiola met un nouveau bémol au fantasme Bernardo Silva

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier, Bernardo Silva a mis une première claque au FC Barcelone, qui rêve de le recruter cet été, en déclarant au quotidien portugais Record que son rêve était de retourner dans son club de cœur, le Benfica Lisbonne : « Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt. Si c’est pour raccrocher mes crampons, je préfère ne pas y aller. Mon rêve n’était pas de jouer pour le meilleur club du monde, c’était de jouer pour Benfica. Si vous me demandez ce que je pensais il y a dix ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard ».

Trente-deux ans, c'est dans quatre années pour lui. Ce qui lui laisserait le temps de connaître un nouveau club, lui qui est courtisé par le Barça, donc, mais également le PSG. Seulement, Pep Guardiola n'a aucune envie de le laisser partir ! "C'est un joueur-clef, très important sur comme en dehors du terrain, a déclaré l'entraîneur de City en conférence de presse. Un type avec qui tu peux parler, dont tu apprends au niveau de l'humanisme, de la vision du club. C'est un joueur incroyable contre les meilleures équipes, sur qui tu peux compter de façon incroyable dans les parties décisives. Il est toujours là. Après, rien n'a changé concernant son futur : il est avec nous." Et jusqu'en 2025...