FC Barcelone, PSG - Mercato : un énorme indice rapproche Messi d'un retour au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Sergio Busquets, qui hésite entre prolonger au Barça ou poursuivre sa carrière en MLS, n'a toujours pas pris sa décision pour son avenir. Mais ce serait enfin chose faite.

Busquets a décidé de rester au Barça

En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, le milieu de terrain espagnol, qui fêtera ses 35 ans le 16 juillet prochain, aurait décidé de prolonger son contrat avec le club blaugrana. Le dîner qu'il a partagé le week-end dernier avec Lionel Messi et Jordi Alba aurait été décisif dans sa décision. Une annonce qui rapproche encore un peu plus la Pulga, qui est très proche de Sergio Busquets, d'un retour au Barça.

El sí de Busquets, más cerca https://t.co/hU7XRYU6KN a través de @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) April 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Sergio Busquets aurait décidé de prolonger l'aventure avec le Barça. Ce qui rapproche encore un peu plus Lionel Messi, son grand ami, d'un retour en Catalogne.

Fabien Chorlet

Rédacteur