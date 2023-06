FC Barcelone, PSG - Mercato : un incroyable retour de Neymar se dessine !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Grosse surprise ce mardi : des médias qataris annoncent que le FC Barcelone travaillerait actuellement au retour de Neymar ! C'est surprenant pour plusieurs raisons. D'abord, le club catalan a toujours de grosses difficultés financières et cherche avant tout à alléger sa masse salariale. On le voit donc mal verser une indemnité conséquente au PSG tout en prenant en charge les émoluments de l'attaquant, qui sont au moins trois fois supérieurs à ceux de Robert Lewandowski, plus haut salaire de l'effectif. Ensuite, il y a quelques semaines, Xavi avait déclaré que Neymar ne faisait pas partie de ses plans pour le futur.

Cependant, ce qui a changé par rapport à l'époque de cette déclaration, c'est que Lionel Messi ne reviendra pas. Quand l'entraîneur du Barça a dit que Neymar ne l'intéressait pas, c'est parce qu'il rêvait encore de pouvoir recruter l'Argentin. Celui-ci ayant fait le choix d'aller en MLS, Xavi comme ses dirigeants pourraient être tentés de frapper un gros coup sur le marché des transferts avec un joueur qui avait laissé de bons souvenirs en Catalogne avant son fameux transfert à 222 M€ au PSG à l'été 2017...

La fiche de Neymar

🚨🚨💣| Reports in Qatar have started to emerge that FC Barcelona are in talks with PSG to sign Neymar - pending further confirmation. 🇧🇷🔵🔴 pic.twitter.com/tsur3JxgwI