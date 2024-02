Mercato : une recrue promise au Barça fait faux bond aux Blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'il était annoncé depuis plusieurs jours tout proche du FC Barcelone, le milieu de terrain de Djurgården, Lucas Bergvall, ne devrait finalement pas débarquer chez les Blaugrana.

Bergvall snobe le Barça pour Tottenham

Et pour cause, si l'on en croit les informations du journaliste anglais de The Athletic, David Ornstein, le jeune Suédois aurait finalement choisi de rejoindre Tottenham, snobant donc le Barça. Le joueur de 17 ans devrait s'engager ce vendredi avec les Spurs pour cinq ans. Le montant du transfert s'élèverait à 10 millions d'euros plus des bonus. Il devrait arriver à Tottenham à partir de l'été prochain.

🚨 EXCLUSIVE: Swedish talent Lucas Bergvall picks Tottenham over Barcelona. Fee approaching €10m + adds agreed with Djurgarden. Set to fly on Friday for medical & to sign 5yr deal. Arrives in summer to join 1st team squad @TheAthleticFC #THFC #FCBarcelona https://t.co/jST8N0T2F8 — David Ornstein (@David_Ornstein) February 1, 2024

