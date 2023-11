FC Nantes : Aristouy ne lâche pas cette recrue de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

S’il a fait quelques apparitions prometteuses contre l’OM ou Montpellier, Adson a encore du mal à faire son trou au FC Nantes. Du fait de la suspension de Florent Mollet, le milieu offensif brésilien pourrait avoir sa chance dimanche face à Reims même si Pierre Aristouy estime que l’ancien joueur des Corinthians n’est pas complètement adapté.

« Il n’y a pas de doutes »

« C’est un très jeune joueur qui arrive du Brésil. Ce n’est pas le premier à arriver du Brésil pour lequel il y a besoin d’un peu de temps. De très grands joueurs ont eu besoin d’un an d’adaptation. Son profil athlétique, son jeu vont devoir l’amener à trouver des solutions pour ne pas subir la puissance de certaines équipes. Il n’y a pas de doutes. C’est d’abord une question d’adaptabilité de sa part et de la nôtre pour qu’il parvienne à exister dans un championnat qui est beaucoup plus athlétique que le Brasileiro », explique le technicien.

Et Pierre Aristouy se veut optimiste sur le fait qu’Adson va y arriver, lui qui a déjà modifié son jeu pour le football français : « Il a très bien compris qu’il devait toujours être en mouvement, que dès qu’il passait les trois-quatre-cinq touches, il y avait déjà beaucoup de monde autour de lui… »

