FC Nantes : Aristouy en danger dès le match du LOSC, l'ombre de Galtier plane toujours

Conforté dans son poste d'entraîneur du FC Nantes suite au maintien des Canaris, Pierre Aristouy est bel et bien déjà sur la sellette après la préparation délicate et la défaite inaugurale contre le Toulouse FC (1-2).

L'Equipe rapporte que le jeune technicien (43 ans) – non titulaire du BEPF mais prolongé de deux ans en juin – aura déjà la pression dès ce week-end lors du déplacement des Jaune et Vert à Lille. Dans le clan Kita, on douterait déjà de la capacité d'Aristouy « à bien manœuvrer » le FC Nantes alors qu'une cascade de blessures est intervenue ces derniers jours.

Galtier n'a pas été recontacté mais...

« Aux yeux des dirigeants, l'efficacité doit primer sur la manière. Le temps presse déjà pour Aristouy, qui n'a gagné que deux matches sur dix en comptant la préparation, quand de jeunes entraîneurs (Didier Digard à Nice, Will Still à Reims) avaient vite trouvé les bons réglages », écrit le quotidien sportif qui évoque la rumeur Christophe Galtier, le club assurant pourtant que le Marseillais n'a pas été contacté à nouveau après avoir refusé le poste début juin alors qu'il était encore en contrat avec le PSG.

Pas sûr toutefois que Christophe Galtier, qui passera au tribunal correctionnel en fin d'année dans le cadre de l'affaire de racisme présumé à l'OGC Nice, ne reparte au combat aussi tôt après son année dans la lessiveuse parisienne...

