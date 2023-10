FC Nantes : Aristouy sous le charme d'un joueur qui ne laisse personne indifférent

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C'est la règle. Ainsi, lorsqu'un élément d'un club retrouve son ancienne formation, il est de coutume qu'on parle de lui. Et Florent Mollet, le milieu de terrain du FC Nantes, va de nouveau croiser la route, demain, du MHSC, son ancienne formation. L'occasion pour son entraîneur, Pierre Aristouy, de s'attarder sur ses performances. De cette saison et d'il y a quelques mois, lorsque Mollet et les Canaris accumulaient les mauvais résultats.

Premier soutien

"Il était lui aussi dans une saison un peu difficile, comme tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui a la puissance ou la vitesse pour se débrouiller tout seul, il a besoin des autres. Quand on arrive à lui trouver ces associations, on voit toutes ses qualités." Et Aristouy de poursuivre en conférence de presse sur l'apport d'un joueur qui ne laisse personne indifférent et dont il est le premier soutien.

Propos retranscrits par le quotidien l'Equipe. "C'est le genre de joueurs qu'on adore ou qu'on critique assez facilement. Moi j'adore, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui met du lien dans l'équipe et dans le jeu. Il permet d'avoir cette fluidité de transmission parce qu'il sait se mettre dans les bonnes zones, occuper les bons espaces et ce qu'il va pouvoir faire une fois qu'il aura le ballon et parce qu'il a ce volume de courses qui lui permet d'être efficace à la récupération et de se projeter avec ses attaquants pour finir les actions. »

