FC Nantes : Aristouy vide son sac sur les rumeurs d'éviction et dévoile le tournant de son avenir

En début de saison, Pierre Aristouy, qui a été conforté dans son poste d'entraîneur du FC Nantes cet été après avoir remplacé Antoine Kombouaré, était sur la sellette après seulement deux matchs joués. Mais le technicien français a su inverser la tendance à partir de fin août et n'est désormais plus menacé.

"On revient de loin mais ce n’était que le début…"

Présent ce jeudi en conférence de presse avant le match face au RC Lens, perdu par les Canaris (4-0), le coach des Canaris a été invité à revenir sur sa position fragilisée en début de saison, estimant que les deux matchs nuls contre l'AS Monaco (3-3) et face à l'OM sont les tournants de son avenir. "Je ne me suis pas pris la tête avec ça. Oui, j’ai été un peu fragilisé par tout ça mais je suis resté sur ce que je faisais, sur ce que je sentais en moi. Petit à petit, les joueurs l’ont mieux compris, les joueurs l’ont validé. Le début de saison est marqué par plusieurs étapes, avec ces deux premiers matchs qui ne sont pas mauvais mais qui sont incomplets pour ramener des points. Après, il se passe quelque chose sur les résultats nuls à La Beaujoire devant l’AS Monaco et l’OM. À ce moment-là, ça me donne la certitude que sur le plan mental, les joueurs sont là et ont envie de bien faire. Ensuite, on a eu un peu plus d’ancrage sur le plan technique et l’aspect collectif. On revient de loin mais ce n’était que le début…"

