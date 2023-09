FC Nantes : Aristouy vise plus haut que le maintien, le vestiaire exulte après Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pierre Aristouy : « Le plaisir vient avec la victoire »

Pierre Aristouy : « Le plaisir vient avec la victoire. Le football proposé par tous les joueurs nantais ou lorientais est plutôt agréable à regarder. Je suis souvent que le football se sont des émotions positives. On est bien évidemment soumis à la nécessité de performances et de résultats mais c’est aujourd’hui générer des émotions.

Le 4-4-2 ? Je voulais aussi récompenser Matthis Abline de sa bonne semaine de travail. Il était important que lui aussi se sente parfaitement intégré à ce projet. Avec Matthis et la forme de Mostafa, on est parti sur un 4-4-2. On savait que Lorient était difficile à jouer avec son 5-4-1 et on voulait leur mettre plus de pression avec deux attaquants.

La performance de notre ligne d’attaque ? Je suis content qu’on mette cinq buts avec cinq buteurs différents car il est toujours difficile de dépendre d’un homme ou deux. Là, il y a de la confiance, des joueurs qui se montrent sous leurs meilleurs jours. Tant mieux et pourvu que ça dure…

Ma situation personnelle ? Je n’ai pas envie de revenir sur ces épisodes (le début de saison) mais les joueurs ont partagé le sentiment que j’ai eu. Ils ont fait corps avec le staff (…) Quand une équipe fait corps et est unie… J’ai envie de responsabiliser les joueurs encore plus. C’est eux qui font sur le terrain et moi je suis de tout cœur avec eux.

La 6ème place en forme de revanche ? Il n’y a surtout pas une idée de revanche. Il y a quelque chose qui se met en place et prend du temps. On essaie de minimiser ce temps mais c’est une remise en question permanente. On est sur quatre matchs sans défaite mais dès le début de semaine prochaine, on va se remettre au travail. Comme je le répète aux joueurs, il ne faut pas prendre comme une fatalité le fait qu’on joue la deuxième partie de tableau. C’est peut-être une ambition trop importante mais je préfère avoir celle-là… »

Florent Mollet : « C’est un match de fou »

Florent Mollet : « C’est un match de fou. C’est bien pour les spectateurs et ceux qui l’ont vu à la télé ! On s’est fait un peu peur sur la fin. C’est difficile mais le plus important, c’est qu’on a pu arracher la victoire. Après le succès à Clermont, on enchaîne et c’est bien pour toute l’équipe.

Moses Simon ? C’est quelqu’un qui a le feu dans les jambes. Quand il est comme ça, il est irrésistible. C’est bien pour lui ! Il sort d’une saison compliquée, il était en manque de confiance mais il a travaillé et c’est mérité… »

Pedro Chirivella : « Cette victoire, c’est pour les supporters »

Pedro Chirivella : « Je suis très content de ces trois points là dans ce match fou face à cette équipe-là. J’avais dit avant la trêve que je ressentais quelque chose. Cela fait deux victoires de suite et voilà, on est très content ! (…) Le but avant la pause nous a fait du bien, on est rentré au vestiaire avec la tête à l’endroit. Après on a fait une grosse entame de deuxième période avec les buts d’Eray (Cömert) et de Mostafa (Mohamed). Ce qui m’énerve un peu c’est qu’on doit garder le contrôle du match. On ne doit pas se faire ce genre de frayeurs…

Cela faisait trois matchs à domicile avec Toulouse, Monaco et Marseille et nous n’étions pas encore parvenus à gagner. Aujourd’hui, on ne voulait pas sortir sans les trois points. On l’a fait, on a joué au foot aussi et cette victoire, c’est pour les supporters qui montrent tout le temps qu’ils sont là avec nous. La situation de Pierre Aristouy s’améliore avec ce succès ? Nous, on n’était pas inquiet. On voyait ce qu’on faisait à l’entraînement. Contre Toulouse et Lille, ça n’avait pas payé mais les deux grands matchs contre Monaco et Marseille nous ont mis la confiance (…) On est 6ème mais il n’y a pas de raisons de s’enflammer. La saison dernière, on avait fait le même parcours et on s’est retrouvé très bas. Il faut garder la tête froide et continuer à prendre les points ».

