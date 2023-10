FC Nantes : autocritique, coup derrière la tête… Les Canaris reviennent sur la déroute à Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pedro Chirivella : « On fait une première période cohérente dans le jeu. On a pris des risques mais c’est ce que nous avions travaillé cette semaine. On est rentré 15 fois dans la surface de Lens en première mi-temps mais quand on rentre 15 fois sans marquer, ça devient difficile. On a des situations pour faire le 1-1 mais on ne l’a pas fait. En deuxième mi-temps, on n’a pas existé dans les duels, dans l’impact physique. Je n’ai pas aimé ce qu’on a montré. Il faut faire notre autocritique ».

Castelletto : « On s’est fait taper derrière la tête »

Jean-Charles Castelletto : « Quand on regarde la première mi-temps, on les fait courir. On a joué sur les côtés. Sur la deuxième, je trouve qu'on se précipite. On n'a pas joué notre jeu. Ils nous ont eu sur des contres, des balles perdues. C'est comme ça, on va apprendre de nos erreurs. Faut qu'on continue, qu'on garde la personnalité qu'on a. Aujourd'hui, on est allé presser. On s'est vu trop beaux parce que cette première mi-temps était bien engagée pour nous. C'est comme ça, on s'est fait taper derrière la tête ».

