FC Nantes : avant Montpellier, Aristouy et les Canaris ont reçu un sacré coup de boost

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Ce dimanche, en cas de victoire sur Montpellier et au gré des résultats des autres clubs, le FC Nantes pourrait s'inviter dans la zone des places européennes. Qui l'eut cru après une intersaison aussi chaotique et deux défaites pour ouvrir le championnat ? Mais Pierre Aristouy et ses joueurs n'ont rien lâché, ont continué à travailler et ça a payé. Les bons résultats leur ont permis de remonter au classement mais, surtout, de générer un nouvel enthousiasme chez les supporters, déçus par un dernier exercice très difficile.

Parcage visiteurs complet à Lens

La preuve de cet allant des fans se trouve dans l'annonce du FCN que le parcage visiteur pour le match à Lens le 28 octobre était déjà plein ! Bien sûr, l'attrait de Bollaert et son ambiance enfiévrée ont également compté. Mais si les Canaris avaient été certains de prendre une volée, la zone réservée à leurs supporters n'aurait pas affiché complet. Il faut voir cette annonce comme le résultat des bons résultats depuis la fin août et ce nul contre Monaco (3-3) qui a tout changé.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Le parcage visiteurs complet à Lens !



Merci à tous les groupes de supporters Jaune et Vert pour votre engouement. — FC Nantes (@FCNantes) October 19, 2023

Podcast Men's Up Life