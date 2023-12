FC Nantes : ce que l’on sait du drame qui a coûté la vie à un supporter nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce samedi soir, en marge de la rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice (1-0) samedi soir, un supporter du FC Nantes de 31 ans, membre de la Brigade Loire depuis plusieurs années, a été poignardé à mort, dans le dos, par un chauffeur de VTC et décédé une heure et demi après les faits.

Les circonstances autour de ce drame intervenu peu avant 20 heures ne sont pas très claires et difficile aujourd’hui d’établir la responsabilité exacte des divers groupes de supporters des Canaris et du Gym même si l’on sait, par le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, que plusieurs « chauffeurs VTC transportant des supporters de l’OGC Nice ont été pris à partie » aux abords du stade. L'un d'entre eux a d'ailleurs témoigné sur France 3, accusant les Nantais d'être à l'origine de l'attaque.

Des éclaircissements apportés lundi

Si l’auteur des faits a d’abord pris la fuite, l’homme de 35 ans s’est rendu au commissariat de Nantes à 4 h30 du matin et a été placé en garde à vue dans l’enquête pour homicide volontaire dont il fait l’objet. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il y est toujours alors que plusieurs témoins ont déjà été entendus cette nuit dans cette sordide affaire.

Selon Ouest-France, le procureur de la République doit donner une conférence de presse ce lundi 4 décembre pour faire la lumière sur ce qu’il s’est passé aux abords de la Beaujoire. Du côté de la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, la maire de Nantes Johanna Rolland et de la LFP, on a déjà réagi pour apporter leurs « plus sincères condoléances » à la famille de la victime.

Ce dimanche, un rassemblement spontané a eu lieu à l'endroit du drame avec des dizaine de supporters présents, venus rendre un ultime hommage à Max. Une fresque en l'honneur de ce supporter a été réalisée...

