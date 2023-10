FC Nantes : Aristouy confirme le verdict pour Centonze et annonce un incertain pour Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le point médical

"Ce sera sans Mostafa Mohamed (suspendu), sans Douglas Augusto (genou). Concernant ce dernier, son absence concerne au moins de façon certaine, les matches de Montpellier et Lens. On verra après. Un retour d'Ignatius Ganago ? Non, il n’a pas repris les séances collectives. Il lui reste un petit cap, plus psychologique, à passer parce que c’est une blessure un peu récurrente chez lui. Les tests sont bons. Le retour, au moins partiel, sur les séances collectives, est prévu la semaine prochaine. Idem pour Fabien Centonze. Les internationaux ? Pas de gros pépins mais un peu de fatigue et une douleur au dos pour Eray Cömert. Il est un peu gêné pour les séances mais on va attendre."

Le travail réalisé pendant la trêve

"On est dans la continuité de ce qu’on met en place et on a fait venir pas mal de jeunes joueurs de l’Académie afin d’avoir un effectif conséquent et nous permettre de continuer à travailler sur ce qu’on fait depuis le début de la saison. Les jeunes se sont impliqués. Il est évident que beaucoup de joueurs n’étaient pas présents. Ça ne facilite pas la poursuite des automatismes mais on n’a rien modifié et on est dans la continuité des principes."

"Montpellier a peut-être le jeu le plus direct en France"

Montpellier

"C’est une équipe qui a peut-être le jeu le plus direct, en France c’est quasi-certain, mais j’ai même envie de dire dans les championnats majeurs européens. J’ai vu passer une statistique qui disait que c’était l’équipe qui marquait le plus sur des contre-attaques dans les championnats majeurs en Europe ! Ils attaquent beaucoup, vite et assez directement. On le sait et on l’a vu. Ils possèdent des joueurs de qualité, d’expérience, de ruse et de malice. Oui, c’est une alchimie de tout ça, avec la puissance et la vitesse dans leurs lignes offensives."

Le même schéma que contre Strasbourg ?

"Ça peut. Mais on évoquait aussi le match du mois de mai de l’année dernière (défaite 0-3 à La Beaujoire), et c’était déjà dans ce système. Ça ne nous avait pas empêchés de prendre ces transitions. Il y a quinze jours, Clermont évoluait dans ce système aussi et ils ont pris quatre buts avant l’interruption de la partie. Il y a le système et ce qu’on en fait, surtout dans les marquages préventifs. Ça peut souvent être l’effet inverse et pervers, de penser qu’en étant un de plus dans cette zone, on peut de déresponsabiliser un peu de tout ça."

Propos retranscrits par le site officiel du FC Nantes.

