FC Nantes : Centonze revient sur la mauvaise prestation des Canaris face à l’ESTAC !

Les Nantais n’étaient pas loin de la catastrophe ! Alors que les Canaris maitrisaient les débats face à Troyes, les coéquipiers d’Alban Lafont ont perdu le fil du match. Grâce à un but d’Evann Guessand dans les derniers instants, le club de la Loire Atlantique évite d’être relégable à la fin de cette 32e journée de Ligue 1. Fabien Centonze est revenu sur le match des Nantais.

« Les supporteurs sont mécontents et ils nous l’ont fait comprendre à la fin de la rencontre. C’est tout à fait normal en raison de nos prestations ces dernières semaines. On ne montre pas un beau visage. On peut comprendre leur frustration. Ils pensent que nous avons la tête à la finale du weekend prochain. Nous avons peut-être inconsciemment le choc face à Toulouse qui nous a empêché de performer sur les derniers matchs. Je ne sais pas. Mais en tous cas leur colère est justifiée cet après-midi », a-t-il d’abord expliqué au micro de Prime vidéo.

