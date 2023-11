FC Nantes : Chirivella a secoué le vestiaire après la défaite à Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Capitaine irréprochable du FC Nantes, Pedro Chirivella est aussi particulièrement lucide lorsqu’il s’agit d’analyser les défaillances de ses Canaris comme ce fut encore le cas ce dimanche à Saint-Symphorien contre le FC Metz (1-3).

« Il faut se remettre en question »

« Comme beaucoup de matchs cette saison, on a manqué d’intensité. On se manque en défense. On manque de justesse technique dans le dernier tier. On a la balle, des situations pour mieux faire dans la surface. On ne le fait pas. On se fait contrer et voilà, on prend encore trois buts. C’est trop ! », a lâché l’Espagnol agacé :

« Il faut se remettre en question et se dire qu’on n’est pas une équipe assez forte pour ne pas être à 100% tous les matchs (…) Il faut se dire les choses en face. Dans une saison, on a des moments très difficiles. On a des moments plus faciles comme ceux qu’on a pu vivre il y a quelques semaines. Pour moi, c’est dans la difficulté qu’on voit la personnalité de chacun. On doit travailler durant les deux prochaines semaines à avoir des soldats sur le terrain. Des mecs qui ont envie de gagner. Bien jouer, ça vient après. Il faut surtout gagner ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life