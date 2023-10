FC Nantes : Chirivella lance un avertissement salé au RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après son succès face à Montpellier (2-0) ce dimanche, le quatrième sur les cinq derniers matches, le FC Nantes est désormais 7e, à un petit point de la 4e place. Alors que tout le monde leur prédisait une lutte pour le maintien, les Canaris regardent vers le haut. Et se montrent très ambitieux, à l'image de leur capitaine, Pedro Chirivella, qui a déclaré dans les vestiaires de la Beaujoire après la victoire sur le MHSC que son équipe ira à Lens samedi prochain pour viser la victoire.

"Avec la bonne attitude, on peut aller à Lens pour prendre des points"

"C'est très bien ce qu'on fait en ce moment. On a démontré face à Montpellier que peu importe qui joue, on gagne. On a des blessés, des joueurs revenus de sélection qui ne se sont entraînés que deux jours avec nous, mais on est quand même là. On a montré qu'on est une équipe. On a souffert pendant quinze minutes en début de seconde période mais on a su garder le cap. Quand on prend l'habitude de gagner, il faut enchaîner. Tous les jours, on doit montrer un niveau d'exigence qui ne doit pas baisser. On a un très gros match la semaine prochaine à Lens. Avec la bonne attitude, on peut aller là-bas pour prendre des points."

