FC Nantes : Denoueix, Suaudeau... les légendes croient à fond au maintien des Canaris !

L’heure est à l'union sacrée au FC Nantes : les Canaris seront relégués en Ligue 2 si l’AJ Auxerre s’impose à domicile contre le RC Lens (21h). Une victoire dans le derby contre le SCO d’Angers n’y pourrait rien changer. Tous les supporters de la Maison Jaune tremblent évidemment devant un tel scénario... qui n’est pas celui prévu par certaines légendes du club. « Oui, bien sûr, je vais regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien, je suis persuadé qu’ils vont gagner. Et éventuellement, s’ils descendent, ça ne m’empêchera pas de les regarder », glisse Raynald Denoueix dans L’Équipe.

« La tendance pourrait être favorable à Nantes »

Sur le banc comme adjoint en 2001 et en 2005, quand le FCN avait abordé l’ultime journée dans un contexte encore plus compliqué (19e avant de battre Metz, 1-0), Georges Eo sera en tribunes ce soir : « Il faut que les joueurs fassent ce qu’ils savent faire, qu’ils se rappellent comment ils ont gagné les matches, qu’ils se souviennent qu’ils en sont capables, tout simplement. » « Je pense que ça va être chaud des deux côtés, constate le truculent Jean-Claude Suaudeau. Je n’ai pas vu jouer (l’équipe d’Aristouy) mais je lis et ça me paraît cohérent. Après, est-ce que c’est adapté à la situation ? Je ne sais pas. Ça va dépendre de l’équipe qu’il peut faire, des rapports de force qui ne sont pas évidents. Angers revient à la surface, commence à se libérer dans son jeu, mais la tendance pourrait être favorable à Nantes. Je suis optimiste malgré tout. »

