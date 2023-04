FC Nantes : Der Zakarian rejoint Kombouaré sur le ramadan

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis le début du ramadan, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, fait polémique car il ne veut plus convoquer Jaouen Hadjam, qui a décidé de respecter le jeûne du ramadan, y compris les jours de match. "C’est simple, j’ai cru comprendre qu’il y avait polémique mais pour moi il n’y a pas de polémique. Moi je suis entraîneur, je fais des règles de base, j’ai un cadre dans la semaine. Ceux qui jeûnent, il n'y a pas de soucis pour les entraînements. Je suis même à travailler pour les soutenir, les aider, quand on fait des repas en semaine ils ne viennent pas au déjeuner, au petit déjeuner. Ils vont se reposer. Quand je double les séances ils ne s’entraînent pas parce qu’on veut les protéger. On ne veut pas qu’ils se blessent. Par contre la règle c’est que le jour d’un match, il faut pas jeûner. Ceux qui jeunent ne sont pas dans le groupe, je respecte le fait qu'il jeûnent, mais il faut qu’ils respectent la règle mise en place."