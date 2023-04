FC Nantes – ESTAC : Pierre Ménès se paye Jérémie Pignard

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Jérémie Pignard, l’arbitre du match FC Nantes- ESTAC (2-2) dimanche, a pris la parole pour évoquer le sujet des mains litigieuses, au micro d’Amazon Prime, suite à l’égalisation nantaise d’Evann Guessand validée après intervention de la VAR alors que Mostafa Mohamed a touché le ballon de la main, sur l'action.

« Il faudrait revoir les cours d'anatomie »

Pierre Ménès est revenu sur les explications de M. Pignard, en taclant l'arbitre... « Sur l'égalisation de Guessand, Mohamed touche le ballon du bras. Jérémie Pignard parle de la manche mais je ne suis pas convaincu par ce qu'il a dit. Il faudrait revoir les cours d'anatomie. Il nous aurait dit que c'est la position du défenseur troyen, en sautant, qui fait lever le bras de Mohamed, j'aurais trouvé ça plus cohérent ». Et à lui d'ajouter... « Le match entre Nantes et Brest va valoir cher. Si une équipe perd, elle se retrouvera encore un peu plus dans la difficulté. »

Le classement de Ligue 1