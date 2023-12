FC Nantes : le groupe de Gouvennec pour Brest dévoilé, une recrue estivale toujours écartée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Comme annoncé par Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d’avant-match, Bastien Meupiyou et Ignatius Ganago, tous deux blessés, et Kevin Duverne, suspendu, sont absents pour cette rencontre et ne figure pas dans le groupe nantais. Adson, qui se serait pris le bec avec le coach des Canaris, est, lui, toujours écarté.

Le groupe du FC Nantes :

