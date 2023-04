FC Nantes : Hadjam réagit à son retour dans le groupe nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Écarté depuis trois matchs par Antoine Kombouaré car il a décidé de respecter le jeûne du ramadan, y compris les jours de match, Jaouen Hadjam a fait son retour dans le groupe du FC Nantes pour le déplacement ce dimanche (15h) à Auxerre.

"Dieu merci"

En story de son compte Instagram, le latéral gauche algérien a réagi à son retour. "Al Hamdoulillah (Dieu merci)", a simplement écrit l'ancien joueur du Paris FC en réponse à l'un de ses amis qui se réjouissait de sa réintégration dans le groupe du FCN. Mais on en sait pas si Jaouen Hadjam a été convoqué par son entraîneur car il a finalement décidé de ne plus jeûner les jours de match ou si le Kanak s'est montré plus laxiste à ce sujet.

Pour résumer Alors qu'Antoine Kombouaré a décidé de réintégrer Jaouen Hadjam pour le match ce dimanche (15h) contre l'AJ Auxerre, le latéral gauche du FC Nantes a réagi sur son compte Instagram.

Fabien Chorlet

Rédacteur