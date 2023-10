FC Nantes : Lafont revient sur sa blessure, sa prolongation et évoque les Bleus

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Etat de santé

"Je vais beaucoup mieux, même très bien. Cela a été compliqué car c'était une blessure douloureuse. Cela a été difficile de retourner au contact ensuite. J'ai été bien accompagné par le staff médical. On a bien fait les choses, et même si il y a toujours des risques de récidive, là je suis libéré de tout ça dans ma tête."

L'équipe pendant son absence

"Je voulais être présent pour tout le monde. Y compris pendant mon absence. L'équipe s'est améliorée, franchement, pendant que j'étais absent. Ça a fait élever notre niveau de jeu. On arrive à trouver des automatismes et produire quelque chose d'intéressant. Je pense même que cette équipe est la plus joueuse depuis que je suis à Nantes."

Prolongation de contrat

"C'est une marque de confiance. Je voulais montrer mon respect pour ce club. J'ai encore à progresser et je ne veux pas brûler les étapes. Cette prolongation, elle est issue de bonnes discussions avec la direction et avec le coach. Ma blessure m'a fait réfléchir, m'a permis de prendre du recul."

Le retour

"Je reviens avec un état d'esprit positif. A la disposition du coach. A moi d'être le meilleur possible. Je veux montrer de la régularité et progresser petit à petit. A Rennes, j'ai eu un sentiment étrange. Je revenais, mais il y avait du piment en plus. Je suis sûr de mes forces et quand on travaille bien la semaine, on est tranquille en match."

La trêve

"On a bossé comme d'habitude. Avec un match amical contre Laval qui a offert du temps de jeu à certains. Si il y a de la confiance ? Oui, mais on l'a depuis le début de la saison. On est reparti cette saison avec un autre état d'esprit."

Les Bleus

"Cela n'a pas été dur à digérer. Ceux qui sont en sélection méritent d'être appelés. Ils jouent la Ligue des Champions. Moi, ça me rajoute de la motivation, à aller chercher plus loin. C'est tout. Mais aucune frustration. Je ne me lève pas le matin avec l'obsession de rejoindre les Bleus. C'est un objectif."

Montpellier

"Avec nos absents (Mostafa Mohamed et Castelletto sont suspendus, Douglas Augusto et Ignatius Ganago sont forfait) l'équipe va changer. Mais cela va permettre de mettre en lumière d'autres joueurs."

