FC Nantes : un Angevin avertit déjà les Canaris

Un derby en guise de dernière. Déjà originale comme programmation, surtout quand l'un des deux adversaires descend en L2 et que l'autre joue sa survie sur 90 minutes. C'est ce qui va se produire demain soir à la Beaujoire avec un palpitant FC Nantes-SCO Angers. Dans les colonnes de Ouest-France, le défenseur du SCO, Abdoulaye Bamba, tient à être clair : son équipe est certes condamnée, mais le derby reste un derby.

"C’est Nantes qui a beaucoup plus de pression que nous."

Extrait : "On sait que les Nantais sont en difficulté, relégables pour l’instant. C’est particulier parce que c’est le derby, tout simplement. Même si on l’avait joué à la 10e journée. On en parle depuis quelque temps, car c’est étrange de finir à Nantes, ça fait bizarre. Comme tout le monde, on voyait semaine après semaine que Nantes baissait au classement. C’était donc dans un coin de notre tête. C’est un match à part, il y a cette rivalité. On prend en compte ce contexte bien sûr. C’est Nantes qui a encore quelque chose à jouer, c’est Nantes qui a beaucoup plus de pression que nous. Nous, on joue plus libérés et nous n’avons pas de souci à nous faire. Je ne pense pas à Nantes qui descend ou pas, je pense à Angers qui montre son meilleur visage. Car ça peut aussi être une continuité pour la saison prochaine.