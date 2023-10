FC Nantes : le groupe pour défier le RC Lens dévoilé, avec 3 retours très attendus

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pour affronter le RC Lens, demain soir, Pierre Aristouy a convoqué 21 joueurs. Meilleur buteur du FC Nantes cette saison, Mostafa Mohamed est de retour après avoir purgé ses deux matches de suspension.

Ganago sera là

Retours également pour Ignatius Ganago, après plus d'un mois d'absence à cause d'une blessure, et de Jean-Charles Castelletto, de retour de suspension. Florent Moillet, incertain, est également présent.

🛄 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué 🆚 Lens. pic.twitter.com/cUWqjYraIS — FC Nantes (@FCNantes) October 27, 2023

