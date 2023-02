FC Nantes : le règlement est formel, Pallois devait être expulsé contre la Juventus !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

A l'image de Daniel Riolo, personne n'a compris la double peine endurée par le FC Nantes au bout de 17 minutes contre la Juventus Turin (0-3) hier. Si le pénalty était évident suite à la main de Nicolas Pallois dans sa surface de réparation, son geste, involontaire, ne méritait certainement pas une expulsion. Les Canaris ont-ils été victimes d'une grossière erreur de la part de l'arbitre espagnol, Sanchez Martinez ? Eh bien non !

Comme le révèle Tuttosport ce vendredi matin, le sifflet n'a fait qu'appliquer le règlement et celui précise que si un joueur empêche un but, volontairement ou pas, c'est carton rouge direct. En anglais, ça s'appelle un DOGSO, pour denying an obvious goal scoring opportunity (empêcher un but évident). Et sans l'intervention de Pallois, la talonnade de Di Maria aurait terminé au fond des filets. Alors, certes, il y a la règle et l'esprit, et Sanchez Martinez aurait pu faire preuve d'un peu de mansuétude. Mais cela lui aurait valu un rapport de l'UEFA. Il n'y a donc pas eu d'erreur, ni de compensation par rapport au pénalty non sifflé pour la Juve à la dernière minute du match aller...