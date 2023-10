FC Nantes : les Canaris encore victimes d'un mal récurrent face au RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Tout n'est pas à jeter. Bien au contraire. Mais au regard de son début de saison, réussi, le FC Nantes était attendu avec des ambitions sur le terrain du RC Lens, samedi soir. Résultat, une gifle, une vraie, avec une défaite lourde sur le score de 4-0.

5 penalties sifflés

Si les joueurs de Pierre Aristouy ont tous évoqué la thèse de l'accident, ils devront toutefois faire attention dans les prochaines semaines à certaines décisions arbitrales. Et notamment celles qui conduisent à siffler un pénalty contre eux. Car le FC Nantes, comme ce fut le cas face aux Sang et Or avec deux buts de Sotoca, est désormais l'équipe qui a le plus concédé de tirs au but (5) comme le précise justement le compte twitter Statsdufoot.

Le @FCNantes est l'équipe ayant concédé le plus de penalties en @Ligue1UberEats cette saison (5). #RCLFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) October 28, 2023

Podcast Men's Up Life