FC Nantes : les supporters ont désigné le coupable du naufrage de Metz

Zapping But! Football Club

Battu par le FC Metz à la Beaujoire (0-2) dimanche alors qu’il avait l’occasion de se donner de l’air par rapport à la zone rouge, le FC Nantes (14ème de Ligue 1) tremble à nouveau alors que se profile un calendrier très compliqué sur la fin de saison.

Si Jocelyn Gourvennec a fait son « mea culpa » à l’issue de la défaite face aux Grenats, le coaching du technicien – plus que jamais sur la sellette avant le choc sur la pelouse de l’OM dimanche – fait débat.

Les supporters ne digèrent pas son coaching perdant

Du côté des supporters, où on n’a jamais vraiment digéré le remplacement de Pierre Aristouy par Gourvennec, le coupable désigné est tout trouvé. Sondés par le compte Twitter du podcast « Sans Contrôle », les fans nantais ont estimé à plus de 70% que le « coaching frileux » de l’ancien milieu de terrain était la cause de la déroute messine.

Reste à savoir si Jocelyn Gourvennec va changer ses plans pour offrir un jeu moins minimaliste au Vélodrome ou mourir avec ses idées sur le terrain…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life