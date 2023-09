FC Nantes : les supporters prévoient une nouvelle action coup de poing contre Kita et Amaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La conflit entre les supporters et la direction du FC Nantes ne risque pas de se calmer. Les ultras sont en guerre avec le nouveau directeur de la sécurité, David Amaré. Un cap a été franchi vendredi soir, à l'occasion de la réception de l'OM (1-1), puisqu'après une manifestation pacifique avant le coup d'envoi, les ultras ont rejoint leur tribune avec leur matériel, des banderoles assassines et des fumigènes, alors que ça leur était interdit. Et ce n'est pas fini...

"Informer les partenaires des pratiques de ce club"

Le Collectif Supporters, qui regroupe la majeure parties des associations de fans du FCN, appelle à un rassemblement demain devant le Radison, où se tiendra la soirée des partenaires du club. Le but est d"'aller informer les partenaires du FC Nantes des pratiques de ce club et de sa direction qu'ils soutiennent !". Ça promet une nouvelle soirée chaude sur les bords de l'Erdre !

📢 Le collectif supporters (grande majorité des associations de supporters nantais) appelle l’ensemble des fans nantais à se regrouper, pour rencontrer les partenaires du @FCNantes, lundi 4 septembre à 18h30 devant le Radisson où aura lieu la « Soirée Partenaires » !!! pic.twitter.com/Jq02FGb6BQ — Les Ch’tis Canaris (@chtis_canaris) September 2, 2023

