FC Nantes : les U19 connaissent leur prochain adversaire en Youth League

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les U19 du FC Nantes ont souffert hier soir pour venir à bout du KKS Lodz en Youth League. Après le match nul à l'aller (1-1), ils ont dû passer pour les tirs au but pour éliminer les Polonais (0-0, 4-2 tab). Un soulagement pour leur coach, Stéphane Moreau. « Bien sûr, c’est un soulagement, a confié l'ancien défenseur, à Ouest-France. Surtout avec les penalties, c’est toujours une frustration avec l’incertitude que ça peut provoquer. Puis, on a toujours peur de cette frustration, car ce match, je pense qu’on doit le gagner avant. Quand on arrive dans cette séance de penalties, il y a cette pièce qui est jetée en l’air, on doute un peu, mais sur ce qu’on avait fait hier à l’entraînement, je savais déjà que dans les frappeurs j’avais beaucoup de certitudes. Puis, Tom a la personnalité et le caractère pour faire l’arrêt ou le geste qui peut être déterminant, mais oui c’est un soulagement. »

Place au HJK Helsinki

Au prochain tour, les jeunes Canaris affronteront le HJK Helsinki qui a éliminé Malmö. Large vainqueurs au match aller (1-4), les Finlandais se sont inclinés à domicile face aux Suédois (1-2), sans conséquences. Ils se déplaceront au Stade Marcel-Saupin le mercredi 8 novembre. Match retour le mercredi 29 novembre, avec pour enjeu un billet pour les barrages de la Youth League.

Youth League. La réaction du coach, Stéphane Moreau, après la qualification des U19 du FC Nantes (Ouest France) #FCNantes https://t.co/H2Ql7ntWNY — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) October 26, 2023

Podcast Men's Up Life