FC Nantes - Mercato : le futur numéro 10 des Canaris leur dit adieu !

Déjà la fin de la belle histoire de Gor Manvelyan au FC Nantes. Formé au club, le milieu offensif a pris la direction du FC Noah, en Arménie, lui qui a un temps été annoncé comme le futur numéro 10 des Canaris. Malheureusement pour lui, il était sérieusement barré à son poste par la concurrence de Ludovic Blas, depuis parti au Stade Rennais. Le joueur de 21 ans a pris le temps de publier un message d’adieu.

Un geste élégant aux supporters

« Amis Nantais, il est temps pour moi de tourner une nouvelle page et de dire au revoir à mon club formateur, a-t-il affirmé sur Instagram. J’ai passé 8 années riches en émotions et j’ai également beaucoup appris dans ce club, j’en retiens bien sûr que le positif ! Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes que j’ai côtoyé durant ces années : dirigeants, staffs techniques, salariés et également les joueurs avec lesquels j’ai évolué. Un petit mot pour les supporters, je vous remercie pour votre soutien envers moi et continuez à soutenir votre équipe comme vous le faites ! »

