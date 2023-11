FC Nantes : Mollet l'assure, les Canaris ont tiré une leçon de la saison dernière

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Même s'il vient d'en prendre quatre à Lens, le FC Nantes réalise une première partie de saison au-delà de toutes les attentes. Après s'être sauvés lors de la dernière journée, avoir connu une intersaison très compliquée et démarré la L1 par deux défaites, les Canaris ont magnifiquement redressé la barre. Leur milieu offensif, Florent Mollet, a expliqué dans un podcast à écouter sur le site officiel du FCN que lui et ses partenaires avaient tiré des enseignements de la chaotique deuxième partie de saison dernière.

"L'enseignement, c'est qu'on est passés tout près de la catastrophe"

"J'ai l'impression de me retrouver un peu à Montpellier, vu ce que le coach veut mettre en place au niveau du jeu, vu la façon dont évolue l'équipe. Dernièrement, à Strasbourg (2-1), j'ai pris un plaisir fou. Je retrouve ces sensations que j'aime avoir en tant que joueur de foot. J'ai envie de marquer, de briller mais on est un collectif. On sera tous gagnants en fin de saison si le FC Nantes figure bien au classement. Je me dois d'avoir des statistiques mais également d'aider l'équipe au niveau défensif. Quand je suis arrivé à Nantes, les deux premiers mois ont été bons. On était en Europa League, qualifiés pour la finale de Coupe. Et puis, on a dégringolé. Ça a été difficile. On a douté. L'enseignement, c'est qu'on est passés tout près de la catastrophe. Il faut qu'on soit rigoureux à chaque entraînement, tous les week-ends."

