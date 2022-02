FC Nantes : Pallois, Kita... Kombouaré a imposé son style musclé chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

N'appréciant guère l'image de « militaire » qui colle à son mandat au FC Nantes, Antoine Kombouaré ne sera sans doute pas ravi de lire le portrait fait de lui par RMC Sport. Portrait qui fourmille d'anecdotes sur sa gestion parfois autoritaire du vestiaire.

On y apprend notamment qu'en avril dernier, à l'issue d'une défaite contre Nice (1-2), le Kanak a failli en venir aux mains avec Nicolas Pallois. Il est aussi narré qu'en octobre dernier, il n'avait pas hésité à chasser du vestiaire son patron Waldemar Kita et le fils de ce dernier Franck, pourtant président et directeur général délégué, à la mi-temps d'un match.

David Phelippeau, à l'origine de cet article, raconte également les relations glaciales qu'il entretient avec la formation, le fait qu'il bloque la communication des jeunes pros et des membres de son staff ou encore la récente punition dont a été victime Fabio, coupable d’avoir répondu à des critiques de supporteurs sur les réseaux sociaux et mis au banc le match suivant.

Si, pour l'heure, tout se passe bien avec Waldemar Kita, c'est aussi parce que les résultats du FC Nantes suivent depuis un an et l'intronisation d'Antoine Kombouaré.

