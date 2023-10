FC Nantes : Mollet fauché en plein vol ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le match est attendu. Déjà. Entre un RC Lens, formation de Ligue des Champions, et un FC Nantes qui n'en finit plus de surprendre en ce début de saison. Ce sera samedi, à Bollaert, et le milieu de terrain des Canaris, Florent Mollet, sera un atout considérable pour les Nantais, lui qui aligne les solides prestations depuis plusieurs rencontres.

Suspendu face à Reims

Problème, son entraîneur, Pierre Aristouy, devra se passer de ses services lors du match suivant, avec la venue du Stade de Reims à la Beaujoire le 5 novembre prochain. Pour avoir reçu trois cartons jaunes (Clermont, Rennes, Montpellier) en l'espace de dix rencontres, Mollet sera en effet suspendu.

