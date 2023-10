FC Nantes, PSG : un autre Canari que Simon marche sur les traces de Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si Moses Simon et Mostafa Mohamed portent l'attaque du FC Nantes depuis le début de la saison, un autre Canari donne satisfaction en la personne de Florent Mollet. Après un passage difficile, l'ancien joueur de Montpellier retrouve son meilleur niveau, à 31 ans. Cela ne se matérialise pas encore complètement puisqu'il n'affiche qu'1 but et 2 passes décisives, mais une stat montre que Mollet, après six mois compliqués en Allemagne du côté de Schalke, est sur la bonne voie.

Mollet numéro 2 des tirs cadrés en L1

En effet, comme le relaie Tribune Nantaise, "Mollet a cadré dix tirs depuis le début du championnat, soit le deuxième total le plus élevé de la Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (15 tirs cadrés)", lui qui affiche aussi 88% de passes réussies.



