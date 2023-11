FC Nantes : Reims contraint d’anticiper un retour à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

S’il n’avait initialement pas prévu de forcer le retour de son milieu défensif néerlandais Azor Matusiwa avant le choc face au PSG, Will Still, l’entraîneur du Stade de Reims, a été contraint de changer ses plans pour le déplacement sur le terrain du FC Nantes ce dimanche.

Matusiwa finalement là… pour compenser l’absence de Munetsi

En effet, comme le technicien belge l’a fait savoir ce vendredi en conférence de presse, il se retrouve coincé au milieu : « Marshall Munetsi a le nez cassé et même s'il ne sera pas opéré, le docteur a décidé qu'il ne pourra pas jouer, même avec un masque, ni cette semaine, ni probablement la semaine prochaine ».

Dans un secteur déjà diminué par l’absence du prometteur Valentin Atangana, Will Still a fait le choix de relancer « par défaut » Matusiwa malgré des adducteurs qui sifflent encore. Côté champenois, on va donc prier pour éviter la rechute alors que le meilleur joueur de cette équipe, Teddy Teuma, sera suspendu pour la réception du PSG le week-end suivant…

