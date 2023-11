FC Nantes : un ancien chouchou d'Aristouy déclare sa flamme aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Trois ans après son départ du FC Nantes, Teddy Bouriaud, passé par Le Puy, est aujourd'hui à Nancy, en National. poursuit son chemin en National. Le natif de Saint-Herblain a accordé un entretien à la rédaction de Fans of Nancy dans lequel il évoque sa relation avec le FCN.

Bouriaud fidèle à Nantes

"Mon club préféré ? Nancy… Mais mon club de coeur, c’est le FC Nantes», a confié l'ancien capitaine de la réserve nantaise, qui avait évolué sous les ordres de Pierre Aristouy, aux côtés notamment de Randal Kolo Muani. Même si Nancy lutte pour son maintien, le milieu se veut confiant : « On doit travailler encore plus. On a une bonne équipe, il y a une bonne ambiance, il n’y a pas de raison que ça ne prenne pas ».

