FC Nantes : un nouveau scandale frappe le club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Un peu plus d'un an après que trois responsables du FC Nantes aient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des transferts de joueurs, un nouveau scandale a frappé le club des bords de l'Erdre.

Un trafic de maillots démantelé chez les Canaris !

Cette fois, cela concerne un trafic de maillots. Et pour cause, un ancien intendant du FCN, accusé de revente illégale de maillots de joueurs à des collectionneurs entre 2018 et 2022, aurait écopé ce lundi par le Tribunal de Commerce de Nantes de huit mois de prison avec sursis. Le préjudice financier qui découlerait de ces reventes interdites serait estimé approximativement à 70 000 euros par le FC Nantes.

L’ancien intendant du FC Nantes jugé pour « trafic » de maillots

➡️ https://t.co/3CqRhgSU52 pic.twitter.com/bMN9n7ZZvq — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 20, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur