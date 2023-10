FC Nantes : un responsable de la déroute des Canaris face au RC Lens identifié

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce mardi, les journalistes du podcast Sans Contrôle sont revenus sur la déroute du FC Nantes à Bollaert (0-4) samedi dernier. Ils ont été unanimes pour dire que les Canaris avaient bien commencé la rencontre, qu'ils avaient eu le contrôle du jeu et s'étaient procurés la plus belle occasion, mais qu'après l'ouverture du score de Florian Sotoca sur pénalty à la 27e minute, ça avait été un naufrage. Chacun a été invité à désigner le principal responsable de ce revers et l'un d'entre eux a désigné Alban Lafont, pour deux raisons.

Il commet une erreur amenant le pénalty du 1-0

La première, c'est que sur le corner aboutissant à la faute de Duverne sur Thomasson dans la surface, Lafont se gêne avec un défenseur et ne peut dégager le ballon. Ce manque d'autorité dans sa zone a donc une influence directe sur l'ouverture du score. La seconde, c'est que le pénalty de Sotoca lui passe sous le ventre. Mais il a une bonne excuse pour le pénalty : il a expliqué après coup qu'il s'attendait à une frappe au ras du poteau et a plongé haut en conséquence. Seulement, le Lensois a manqué sa frappe qui, avec de la réussite, est passée sous le ventre de Lafont. Les intervenants du podcast ont dit qu'ensuite, le gardien nantais avait été très bon mais il n'empêche que son erreur sur le corner a ouvert les vannes de la déroute...

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Du très bon @JMBoudard (car pas là), un humour de #JulienSoyer plus que gênant, un @pabard lui aussi malaisant quand il imite le chti, un @SimonReungoat fatigué et un @dphelippeau éblouissant dans ce nouveau podcast ! #FCNantes https://t.co/FRn1TwFnGZ — Sans Contrôle (@PodcastNantes) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life